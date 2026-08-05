EDES programó cortes de energía por trabajos de mantenimiento en Bahía Blanca

La empresa EDES informó que este miércoles 5 de agosto realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes eléctricas de Bahía Blanca, que generarán interrupciones del servicio en distintos sectores de la ciudad.

De 9 a 14, el corte afectará el cuadrante comprendido por las calles Lamadrid, Brandsen, Soler y General Paz.

De 9 a 13, los trabajos se realizarán en el sector delimitado por avenida Alem, 19 de Mayo, Cerrito/Cervantes y Alsina.

En tanto, de 9 a 13.30, las tareas alcanzarán el cuadrante comprendido por Manzana de las Luces, Estomba, Fabián González y Los Aromos.

La empresa indicó que los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal pueda desarrollar las tareas en condiciones seguras y que serán reprogramados en caso de registrarse condiciones climáticas adversas.