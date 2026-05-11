Confirman los árbitros para los duelos de cuartos de final del Apertura

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció las ternas arbitrales para los duelos de los cuartos de final del Torneo Apertura, que se disputarán este martes y miércoles.

Leandro Rey Hilfer dirigirá a River frente a Gimnasia, mientras que Darío Herrera estará en el choque de Rosario Central con Racing.

La próxima instancia del campeonato iniciará con el enfrentamiento entre Belgrano y Unión (este martes a las 19), que tendrá a Andrés Merlos como réferi y a Fernando Espinoza en el VAR.

Más adelante, desde las 21.30, Argentinos se medirá con Huracán: Fernando Echenique será el juez principal, y Hernán Mastrángelo será el encargado del VAR.

El miércoles desde las 18.45, Rosario Central se enfrentará a Racing: Darío Herrera será el árbitro del encuentro y Pablo Dóvalo estará en el VAR. Y, en el cierre de la jornada, River chocará Gimnasia de La Plata, con Leandro Rey Hilfer (y Lucas Novelli en el VAR). (TyC Sports)