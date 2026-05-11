Monte Hermoso avanza con el relevamiento de los sectores afectados por la ciclogénesis

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Monte Hermoso informó el detalle preliminar de los daños ocasionados por el temporal registrado entre el viernes 8 y el sábado 9 de mayo.

Entre los daños más severos se encuentra la destrucción casi total de aproximadamente 1.500 metros del frente costero de madera, entre las calles Favaloro y Pedro de Mendoza; y la rotura de unos 600 metros del camino costanero de material paralelo a la rambla de madera, entre Pedro de Mendoza y Luzuriaga.

Por otra parte, el frente costero del sector céntrico, entre Dufaur y Dorrego, sufrió la destrucción total de unos 100 metros de su estructura de madera y daños parciales en el mirador de cemento.

Asimismo, 9 puestos de guardavidas fueron destrozados por completo y otros 3 presentan riesgo de derrumbe.

A esto se suma la destrucción casi total de dos paradores de gran estructura; la desaparición de dos chiringuitos entre las calles Costa y Pedro de Mendoza y daños parciales en otros 17 paradores y chiringuitos.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios debió intervenir durante la noche en tres nichos de gas pertenecientes a paradores afectados. En uno de los casos fue necesario romper el asfalto para localizar el caño, ya que la creciente del agua impedía acceder al medidor.

Además, se vieron afectados los frentes costeros de Villa Caballero y Villa Faro Recalada, donde el temporal volvió a provocar importantes daños. Cabe recordar que esta zona ya había sido fuertemente afectada durante junio del año pasado.

También se registró la caída de carteles comerciales, árboles sobre el camino sinuoso de ingreso —sin afectar la circulación— y más de 20 luminarias.

Por su parte, el camino costero que une Monte Hermoso con Sauce Grande, a la altura del Faro Recalada, permanece cortado debido a la rotura de parte de la calzada. Además, el balneario vecino sufrió el derribo de 6 puestos de guardavidas y la destrucción total de 10 cámaras de seguridad.

Actualmente, las áreas técnicas del municipio continúan realizando una evaluación minuciosa de los daños para determinar el impacto económico, cuya magnitud aún resulta difícil de establecer.