Confirman un nuevo horario de observaciones en el Bahía Hub

A partir de noviembre, los encuentros de “Atardeceres de Telescopio” del Observatorio Astronómico “Universo Hub” se realizarán los lunes y miércoles, de 19 a 21, sujetos a las condiciones climáticas.

El Observatorio funciona en Fitz Roy 682, donde también se ofrece un consultorio astronómico los viernes, de 14 a 16.30, y un ciclo de charlas de divulgación.

Todas las actividades son gratuitas, sin inscripción previa y con cupos limitados por orden de llegada.

Más información puede consultarse en hub.bahia.gob.ar.