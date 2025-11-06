El Consultorio Jurídico Gratuito atenderá en tres puntos de Bahía el jueves 13 de noviembre
El Consultorio Jurídico Gratuito brindará atención el jueves 13 de noviembre en tres puntos de la ciudad:
– en la Terminal de Ómnibus, ubicada en Drago 1900, de 10 a 12;
– en el NIDO de Villa Nocito, en Manuel de Molina 2146, también de 10 a 12;
– y en DUBA, Balboa 950, de 16.30 a 18.30.
La atención se realiza con turnos previamente coordinados con cada establecimiento, con un máximo de seis por jornada.
Esta iniciativa surge de un convenio entre el Municipio, el Colegio de Abogados y la Universidad Nacional del Sur.
