Juzgan a un hombre acusado de abusar de su hijo de 3 años en Bahía Blanca

Desde el próximo lunes 10 y hasta el 20 de noviembre se llevará a cabo el juicio por jurados para analizar la conducta de un hombre acusado de abusar de su hijo en la ciudad de Bahía Blanca.

Según la investigación realizada por la fiscalía Nº4 a cargo del fiscal Diego Torres, los hechos abusivos habrían ocurrido entre 2019 y 2020 en el interior de dos domicilios contiguos propiedad del acusado, quien se encontraba separado de la madre de la víctima y donde el pequeño de 3 años iba de visita para tomar contacto con él.

La denuncia fue radicada por la madre de la víctima, quien observó comportamientos extraños en el niño y una reiterada negativa a ir con su padre, acompañada de angustia y llanto, lo que derivó en visita a profesionales psicólogos infantiles, quienes detectaron los primeros indicios de abuso.

Durante la instrucción de la causa se recolectaron diversas medidas de prueba que permitieron elevar la causa a juicio.

Claudia Fortunatti, integrante del Tribunal en lo Criminal N.º 2, será la jueza técnica y el debate se llevará a cabo en el quinto piso del Palacio de Tribunales, ubicado en Estomba 34 de Bahía Blanca.