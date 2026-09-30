Corte de agua: qué barrios tendrán suministro durante la interrupción de 36 horas

Carlos Bouissiou, director ejecutivo de obras de la DIPAC, habló con De La Bahía sobre el corte de agua que se dará durante el fin de semana por 36 horas.

La interrupción del suministro comenzará a las 00:00 del día sábado 3, hasta el mediodía del domingo 4. La presión del agua comenzará a disminuir el viernes 2, a partir de las 14.

Bouissiou señaló que “con esta obra se busca ampliar la capacidad de la cisterna para poder brindarle agua a Bahía Blanca, Cerri y White” y para limpiarla de algas durante el verano.

Asimismo, remarcó que algunos barrios sí contaran con el suministro de agua. Se trata de Patagonia, Millamapu, Aldea Romana, El Nacional, San Agustín, Prensa, Molina Campos, Grünbein, Villa Elena, Villa Gloria, el Polo, San Miguel, Punta Blanca, Palermo y 12 de Octubre.