Reino Unido acusa a China de usar a académicos para espiar investigaciones de IA y otras tecnologías

La agencia de inteligencia británica MI5 emitió el miércoles una alerta sin precedentes para advertir que una organización china está implicada en la financiación de investigaciones académicas sobre asuntos como la inteligencia artificial en nombre del servicio de seguridad estatal de Pekín.

En su “Alerta de espionaje”, el MI5 señaló que más de 100 académicos con sede en Reino Unido habían colaborado en proyectos financiados por el Instituto General de Investigación Tecnológica de China (Cgtri), que tiene “lazos muy estrechos” con el Ministerio de Seguridad del Estado chino (Mss), el servicio de inteligencia civil de Pekín.

“El MI5 ha determinado que el objetivo principal del Cgtri es financiar investigaciones académicas que mejoren directamente la capacidad técnica del Mss para el espionaje”, señaló la alerta.

“Académicos de Reino Unido han colaborado en proyectos financiados por el Cgtri sobre asuntos como la IA, la ciberseguridad, los sistemas de comunicaciones encubiertas y la esteganografía. Esta actividad respalda el espionaje del Mss, lo que supone una amenaza para la seguridad nacional de Reino Unido”, señaló.

La esteganografía es la práctica de ocultar información dentro de mensajes u objetos.

La advertencia, que según el MI5 supone la primera vez que publica de forma independiente una alerta de este tipo, es la última de una serie de acusaciones ligadas a las actividades de espionaje chinas y realza la tensión entre las preocupaciones de seguridad británicas y las medidas del Gobierno para estrechar lazos con Pekín.

Pekín ha tachado las acusaciones anteriores de infundadas y de ser puras invenciones.

El MI5 señaló que muchos académicos e instituciones colaboraron de buena fe con el Cgtri —que, según indicó, a veces se traducía como la Academia China de Tecnología General (Cagt)— sin conocer sus estrechos vínculos con el Mss.

No obstante, señaló que quienes sigan haciéndolo se arriesgan ahora a ser procesados en virtud de la Ley de Seguridad Nacional británica, aprobada en 2023 para otorgar mayores poderes en la lucha contra el espionaje extranjero y las actividades de Estados hostiles.

El ministro de Seguridad, Dan Jarvis, dijo que escribió a todos los responsables de las universidades británicas para garantizar que el personal ponga fin a cualquier relación con la organización china.

“Esta alerta pone de manifiesto los intentos de los servicios de inteligencia chinos de beneficiarse de forma encubierta de los conocimientos y la investigación de nuestros académicos, lo que socava nuestra seguridad nacional y la de nuestros aliados”, afirmó en un comunicado.

“Las colaboraciones internacionales son fundamentales para garantizar que nuestras universidades e institutos de investigación sigan prosperando, pero tomaremos medidas contundentes para defendernos de las amenazas a las que nos enfrentamos”, agregó. (Reuters)