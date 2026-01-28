Corte de calles y modificación de recorridos de colectivos
Con el fin de avanzar en distintas obras de infraestructura y mantenimiento urbano, se realizarán cortes temporales de calles en varios sectores de la ciudad. Estas intervenciones impactarán también en los recorridos habituales de algunas líneas de colectivos, que deberán circular por vías alternativas para garantizar la continuidad del servicio.
Continúan:
*De 8 a 18 hs: Chile y 25 de Mayo, bocacalle de Chile y Pueyrredón.
*De 8 a 18 hs: Monteagudo y Undiano y en Brickman y Undiano, bocacalle de Brickman y Undiano.
*De 8 a 18 hs: Ing. Luiggi e Italia, Podestá y Pedro Pico, bocacalle de Italia y Pedro Pico.
Se suman:
*A partir de las 8 y por 72 hs: Donado, entre Teniente Farías y Granada.
*De 8 a 18 hs: Vicente López y Moreno; Vieytes y Colón; y bocacalle de Moreno y Vieytes.
*Por 24 hs: Chiclana, entre Las Heras y España.
*Por 48 hs: 9 de Julio, entre Brasil y Martín Rodríguez.
Cambio de recorrido de colectivos:
Por corte en Chiclana:
*521: Bosque Alto/Conicet a Plaza Brown por Chiclana, Donado, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.
*520: Bahía Blanca a Cabildo por Chiclana, Donado, Saavedra, Villarino, Chiclana y rec hab.
*502: Villa Floresta a Villa Rosas por Moreno, Guemes, Saavedra, España y rec hab.
*504: Ingeniero White a Hospital Penna por Av Colón, Saavedra, Villarino, Chiclana y rec hab.
*506: Villa Nocito a Villa Muñiz por Rondeau, Guemes, Saavedra, Gral. Paz, Chiclana y rec hab.
*512: Parque de la Ciudad a 5 de Abril por Chiclana, Las Heras, Soler, Brandsen, Chiclana y rec hab.
*513EX: UNS a Harding Green por Chiclana, Las Heras, Soler, Chiclana y rec hab.
*517: Parque de la Ciudad a Espora por Chiclana, Las Heras, Soler, Brandsen, Chiclana y rec hab.
Por corte en Vicente López:
*519A: Patagonia Norte a Don Ramiro por Sarmiento, Zelarrayán, 19 de Mayo, Gorriti, Vieytes y rec hab.
*521: Plaza Brown a Bosque Alto/Conicet por Brown, Donado, Berutti, Castelli, Rondeau, Vieytes y rec hab.
Por corte en Moreno:
*520: Bahía a Cabildo por Lamadrid, Alvarado, 19 de Mayo, Gorriti, Vieytes y rec hab.
*520: Hacia el Aeropuerto por Berutti, Castelli, Rondeau y rec hab.
Por corte en 25 de Mayo:
*500: Saladero a Sesquicentenario por Luiggi, French, Pedro Pico, Chile, Luiggi, Santa Fe, Pueyrredón y rec hab.
Por corte en Pedro Pico:
519: Cerri a Pedro Pico por Chiclana, Pedro Pico, Darregueira, Montevideo, Santa Fe, Pedro Pico y rec hab.