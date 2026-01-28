Cronograma de fumigación

Con el objetivo de cuidar la salud de la comunidad y mantener nuestros barrios, se llevará adelante un operativo de fumigación en distintos sectores de la ciudad. Estas acciones forman parte de un plan integral de prevención que busca garantizar espacios más seguros y saludables para todas las familias.

A continuación, se detallan los barrios y zonas que serán alcanzados por el operativo en las fechas previstas:

• Miércoles 28: Santa Margarita, Avellaneda, Los Teritos, Mi Casita, Cooperación II, Duprat, San Martín, Colón, Napal, Loma Paraguaya, JU.BI.Vi, A.M.E.F, Villa Rosario, Villa Esperanza, El Sol, 5 de Abril, Plan Federal, Patagonia, Molina Campos, Parque Industrial, 26 de Septiembre, Vialidad Nacional, Ingeniero White, Parque Napostá, Carrindanga, Sarmiento, Paseo Las Esculturas.

• Jueves 29: Aerotalleres, Mara, U.O.M, Los Álamos, Ricchieri, Luján, Villa Irupé, Mariano Moreno, Catamarca, Noroeste, Pampa Central, D’Abreu, Thompson, El Porvenir, El Progreso, Moresino, Spurr, Villa Serra, Villa Talleres, Aldea Romana, Las Acacias I y II, Patagonia Norte, Los Horneros, San Agustín, Oro Verde, Club Banco Nación, B° Obrero, White, Boulevard J. B. Justo, Saladero, Prefectura, El Guanaco, Plaza Pellegrini, Plaza Brown, Parque Boronat.