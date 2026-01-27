River sorprende con novedades sobre su estadio

River Plate confirmó este martes la ampliación y el techado del estadio Monumental, que alcanzará una capacidad superior a los 100 mil espectadores.

El anuncio se realizó mediante un video difundido en las redes sociales oficiales del club, donde el presidente Stefano Di Carlo celebró: “Es un día histórico”. En su mensaje, también destacó el legado de Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, los últimos dirigentes que impulsaron obras en el estadio y con quienes compartió gestión.

Di Carlo precisó que los trabajos comenzarán en abril y se extenderán durante tres años, período en el cual River continuará jugando como local en el Monumental.

En un comunicado oficial, el club informó: “La obra llevará la capacidad del estadio a 101.000 personas, transformándolo en el segundo más grande del mundo para un club de fútbol”. Además, se detalló que la empresa a cargo de la ampliación cuenta con experiencia en proyectos de gran envergadura, como el Maracaná y el Santiago Bernabéu.

El documento agregó que el proyecto tendrá un plazo estimado de 36 meses y un costo superior a los 100 millones de dólares, cuyo monto definitivo se definirá tras el proceso de licitación.