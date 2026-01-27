El Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas: el motivo

La presencia del Chaqueño Palavecino junto al presidente Javier Milei en el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María continúa generando repercusiones en el ámbito cultural.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, a través de Lape Club Social, la Asociación Federal de Raíces Criollas anunció la expulsión del cantante de la entidad, decisión que desató un intenso debate dentro del mundo del folklore.

La medida fue oficializada mediante un comunicado en el que la organización sostuvo que la actuación de Palavecino en un acto popular junto al mandatario resulta “incompatible con la esencia criolla”, de acuerdo con los principios que guían a la institución desde su creación.

En el texto difundido, la conducción de la Asociación subrayó que históricamente se han mantenido vinculados a las expresiones populares y luchas sociales, manteniendo distancia de los espacios de poder.

“Nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder”, remarcaron, dejando en claro que la imagen del artista junto al Presidente no fue considerada un gesto aislado, sino una contradicción respecto del movimiento cultural que representan.