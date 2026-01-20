Cortes de calles y desvíos de colectivos

Cortes vigentes

• Castelli, entre Brasil y Entre Ríos → desde hoy y por 24 horas.

• Irigoyen, entre Av. Alem y 12 de Octubre → desde hoy y por 48 horas.

Martes 20

• Chiclana al 100 → por 24 horas.

• Castelli, entre Paraná y Mendoza → por 24 horas.

• Chiclana, entre Alsina y Las Heras → desde las 5 AM y por 72 horas.

• Mitre, entre San Juan y Santiago del Estero → desde las 6 AM y por 72 horas.

• Perú, entre Alvarado y Mitre → desde las 6 AM y por 72 horas.

• Donado, entre Falcón y Teniente Farías → desde las 8 AM y por 24 horas.

Miércoles 21

• De 7 a 11 hs:

• Sarmiento y 12 de Octubre

• 12 de Octubre y Pasaje 3 Arroyos

• Av. Alem y Sarmiento

• Alsina y Av. Alem

• Av. Alem y Rodríguez

• Rodríguez y Granaderos

• Castelli, entre Charlone y Entre Ríos → por 24 horas.

Cambios en recorridos de colectivos

Por corte en Chiclana

• Línea 521: Bosque Alto/Conicet → Plaza Brown: Estomba, Rodríguez, Mitre, Soler, Belgrano y retoma Chiclana.

• Línea 520: hacia el centro: Estomba, Moreno, Güemes, Saavedra y retoma Chiclana.

Por corte en Perú

• Línea 521: Bosque Alto/Conicet → Plaza Brown: Perú, Zapiola, Paraguay, Estomba y recorrido habitual.

• Línea 520: Perú, Alvarado, Estomba y recorrido habitual (ida y vuelta).

Por corte en Donado

• Línea 503: UNS → Spurr: Donado, Falcón, España, Paunero y recorrido habitual.

Por corte en Mitre

• Línea 516: Cooperación → Plaza Rivadavia: Mitre, San Juan, Zapiola, Santiago del Estero y recorrido habitual.

• Línea 518: Hospital Municipal → Spurr: Alvarado, Córdoba, Estomba y recorrido habitual.