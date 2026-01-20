Cortes de calles y desvíos de colectivos
Cortes vigentes
• Castelli, entre Brasil y Entre Ríos → desde hoy y por 24 horas.
• Irigoyen, entre Av. Alem y 12 de Octubre → desde hoy y por 48 horas.
Martes 20
• Chiclana al 100 → por 24 horas.
• Castelli, entre Paraná y Mendoza → por 24 horas.
• Chiclana, entre Alsina y Las Heras → desde las 5 AM y por 72 horas.
• Mitre, entre San Juan y Santiago del Estero → desde las 6 AM y por 72 horas.
• Perú, entre Alvarado y Mitre → desde las 6 AM y por 72 horas.
• Donado, entre Falcón y Teniente Farías → desde las 8 AM y por 24 horas.
Miércoles 21
• De 7 a 11 hs:
• Sarmiento y 12 de Octubre
• 12 de Octubre y Pasaje 3 Arroyos
• Av. Alem y Sarmiento
• Alsina y Av. Alem
• Av. Alem y Rodríguez
• Rodríguez y Granaderos
• Castelli, entre Charlone y Entre Ríos → por 24 horas.
Cambios en recorridos de colectivos
Por corte en Chiclana
• Línea 521: Bosque Alto/Conicet → Plaza Brown: Estomba, Rodríguez, Mitre, Soler, Belgrano y retoma Chiclana.
• Línea 520: hacia el centro: Estomba, Moreno, Güemes, Saavedra y retoma Chiclana.
Por corte en Perú
• Línea 521: Bosque Alto/Conicet → Plaza Brown: Perú, Zapiola, Paraguay, Estomba y recorrido habitual.
• Línea 520: Perú, Alvarado, Estomba y recorrido habitual (ida y vuelta).
Por corte en Donado
• Línea 503: UNS → Spurr: Donado, Falcón, España, Paunero y recorrido habitual.
Por corte en Mitre
• Línea 516: Cooperación → Plaza Rivadavia: Mitre, San Juan, Zapiola, Santiago del Estero y recorrido habitual.
• Línea 518: Hospital Municipal → Spurr: Alvarado, Córdoba, Estomba y recorrido habitual.