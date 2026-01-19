El Banco Central refuerza la compra de dólares y supera los US$700 millones en enero

El Banco Central (BCRA) encadenó once jornadas consecutivas con saldo positivo y este lunes incorporó US$21 millones, lo que eleva el total acumulado en lo que va del año a US$708 millones.

Estas operaciones se enmarcan en la nueva etapa del esquema de bandas cambiarias. Con las últimas adquisiciones, las reservas internacionales alcanzaron los US$44.808 millones, registrando un incremento de US$442 millones desde el 9 de enero, pese a los compromisos de deuda afrontados en ese período.

La entidad dirigida por Santiago Bausili había adelantado que su participación rondaría el 5% del volumen negociado diariamente. Sin embargo, el 19 de enero, cuando se transaron US$190.730 millones, el BCRA superó esa referencia.

“La acumulación de reservas avanza a un ritmo acelerado, lo cual resulta muy positivo. Se espera que estos esfuerzos fortalezcan las condiciones para un acceso pleno y sostenible a los mercados internacionales de capital”, destacó días atrás la vocera del FMI, Julie Kozack. En la misma línea, subrayó que “la implementación constante y más amplia del programa económico será clave para consolidar la estabilidad”.

El Gobierno puso en marcha el 2 de enero una nueva fase del esquema cambiario y monetario, que contempla dos aspectos centrales:

– Ampliación de las bandas cambiarias: dejaron de ajustarse 1% mensual y ahora se modifican en función de la inflación.

– Programa de compra de reservas: el Banco Central puede adquirir hasta el 5% de los dólares operados cada día, además de realizar compras en bloque por montos superiores.

Durante enero, el dólar se ajustará un 2,5%. Así, el techo de la banda, que a fines de diciembre estaba en $1526,09, se ubicará en $1564 al cierre del mes. En febrero, los límites volverán a recalcularse según la inflación de diciembre, que el INDEC informó en 2,8%.

El nuevo mecanismo establece que los márgenes de flotación del dólar se actualizan diariamente, de modo que al finalizar cada mes reflejen el ritmo de inflación más reciente publicado por el Indec, con un desfase de dos meses.