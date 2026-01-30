viernes, enero 30, 2026
Locales

Cortes programados de calles

Debora Pedreira

Para quienes circulen por la ciudad, se recomienda estar atentos a los siguientes cortes de tránsito programados debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la vía pública. Las interrupciones afectarán distintas zonas y tendrán diferentes duraciones, por lo que se aconseja planificar los recorridos con antelación.

Continúan:
*Por 24 hs: Donado, entre Teniente Farías y Granada.
*Por 24 hs: 9 de Julio, entre Brasil y Martín Rodríguez, por tareas de reencarpetado.

Se suma:
*De 8 a 18 hs: bocacalle de Brickman y Undiano, por tareas de bacheo.

Comentarios

