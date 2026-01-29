Educación en Buenos Aires: proyecciones hacia 2030

La provincia de Buenos Aires enfrenta un cambio profundo en su sistema educativo: en los próximos cinco años habrá más de 510 mil alumnos menos en el nivel primario, según un informe de Argentinos por la Educación. La caída, vinculada al descenso sostenido de la natalidad, no solo reducirá la matrícula, sino que transformará el tamaño de las aulas y la organización escolar.

De acuerdo con las proyecciones, hacia 2030 la matrícula de primaria se reducirá un 30,5%, lo que convierte a Buenos Aires en la jurisdicción con mayor caída absoluta del país. En términos concretos, casi uno de cada tres alumnos que hoy cursa la primaria no estará en el sistema dentro de cinco años.

El efecto será inmediato en la dinámica escolar. Si se mantiene la cantidad actual de secciones, las clases numerosas pasarán a ser excepcionales.

• En 2023, dos de cada tres alumnos bonaerenses asistían a cursos de 25 o más estudiantes.

• Para 2030, ese esquema se invertirá: el 63% de los alumnos estará en aulas de menos de 20 chicos.

• Las secciones de 15 a 19 estudiantes concentrarán la mitad de la matrícula, mientras que las clases de 30 o más alumnos prácticamente desaparecerán.

El informe advierte que la reducción de la matrícula representa un reto para reorganizar los recursos educativos. Entre las medidas sugeridas se incluyen:

• Reorganizar secciones y escuelas con baja matrícula.

• Reasignar cargos docentes hacia tutorías o parejas pedagógicas.

• Extender la jornada escolar.

• Fortalecer programas complementarios no académicos.

En un contexto de restricción fiscal, también se plantea la posibilidad de reorientar gradualmente parte de los recursos hacia materiales pedagógicos, infraestructura, evaluación y acompañamiento docente, siempre con planificación de mediano plazo y diálogo con las jurisdicciones.