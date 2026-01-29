Federico Susbielles: “El Hospital Municipal no va a ser la variable de ajuste”

Con esa definición, el intendente Federico Susbielles reafirmó esta tarde el respaldo de su gestión a la institución sanitaria, durante el acto realizado en el hall central del Palacio Municipal, donde el Dr. Gustavo Carestía presentó el Informe de Gestión 2025 del Hospital Municipal ante más de 300 asistentes.

El encuentro contó con la presencia de los exintendentes Jaime Linares y Héctor Gay, funcionarios de la comuna, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Gisela Caputo junto a otros concejales, legisladores provinciales, autoridades sanitarias de la ciudad y la región, profesionales de la salud, referentes empresariales y agrupaciones de jubilados autoconvocados.

En su discurso, Susbielles destacó el compromiso de los trabajadores del hospital y recordó su rol en momentos críticos:

El jefe comunal aseguró que su gobierno no permitirá que la institución sea objeto de recortes:

Asimismo, adelantó que el 1 de marzo remitirá nuevamente al Concejo Deliberante el presupuesto del hospital para su análisis, “con la seriedad que los bahienses merecen y la convicción de construir una ciudad más justa, más segura y más humana”.

Por su parte, Carestía expuso los principales indicadores de gestión, subrayando el esfuerzo del equipo hospitalario para sostener la calidad de atención en un contexto de crisis estructural del sistema de salud y creciente demanda ciudadana.

Datos destacados del Informe 2025

• 350 mil pacientes atendidos en el año, cifra superior a la población total de Bahía Blanca.

• 84 mil atenciones en guardia de emergencias.

• 95 mil consultas en consultorios externos.

• Entre 2021 y 2025:

• +43,6% en consultas externas.

• +16,8% en atenciones de guardia.

• +28% en intervenciones quirúrgicas.

Carestía remarcó que “defender al hospital es defender una política pública central y un derecho concreto de toda la comunidad”. Recordó además el rol de la institución durante la inundación de 2025, cuando funcionó como centro de atención y evacuación para miles de familias.

Finalmente, advirtió:

El acto reafirmó al Hospital Municipal como pilar sanitario de Bahía Blanca y la región, símbolo de compromiso y resiliencia frente a las adversidades.