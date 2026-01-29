El Gobierno anuncia nuevas medidas de apoyo a Bomberos Voluntarios

En medio de los incendios que afectan a la Patagonia, el Gobierno nacional confirmó la asignación de más de $100 mil millones a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, destinados a la compra de equipamiento, materiales y elementos para la lucha contra el fuego y la protección civil de la población.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 91/2026 de la Secretaría de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial. El documento establece que las Asociaciones de Bomberos Voluntarios en todos sus grados, la Agencia Federal de Emergencias y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios recibirán fondos para fortalecer su capacidad operativa.

El dinero se utilizará para la adquisición de equipamiento, vestimenta, materiales y herramientas, así como para su conservación y mantenimiento en condiciones óptimas de uso.

La Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios remitirá a la Subsecretaría de Gestión Administrativa la nómina de instituciones beneficiarias para efectuar las transferencias. Los pagos se realizarán conforme a los ingresos registrados en la cuenta recaudadora del Banco Nación y estarán sujetos a la presentación de rendiciones formales por parte de cada entidad, según el cronograma de vencimientos.

Cada institución deberá mantener al día la documentación exigida por el Manual de Rendiciones de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. En caso de incumplimientos administrativos o anomalías en el uso de los fondos, la autoridad de aplicación podrá suspender a la entidad beneficiaria e iniciar acciones legales.