El Gobierno formalizó distribución de carne vacuna a exportar a Estados Unidos

El Gobierno nacional oficializó la distribución de 19.956,345 toneladas de carne vacuna deshuesada, enfriada o congelada con destino a los Estados Unidos.

Este cupo corresponde al ciclo comercial 2026, dentro de las 20.000 toneladas anuales que el Departamento de Agricultura estadounidense asigna a la Argentina. La distribución se divide en dos categorías: 19.000 toneladas para el sector industrial y 1.000 toneladas para proyectos conjuntos.

En total, se inscribieron 72 postulantes, de los cuales 39 pertenecen a la categoría Industria y 33 a Proyectos Conjuntos. La medida fue establecida mediante la Resolución 8/2026 de la Secretaría de Agricultura, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Finalmente, la resolución fijó el Fondo de Libre Disponibilidad en 43,655 toneladas, correspondiente únicamente a la categoría Proyectos Conjuntos. En el caso de la Industria, el fondo inicial quedó en cero tras distribuirse la totalidad del cupo asignado.