El Gobierno reglamenta la designación de examinadores de vuelo

El Gobierno nacional puso en marcha el primer procedimiento de autoridad delegada para la designación de examinadores de vuelo, un cambio de paradigma histórico en el sistema de otorgamiento de licencias aeronáuticas en la Argentina.

Mediante la Resolución N° 75/2026 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), publicada hoy en el Boletín Oficial, se reglamentó y otorgó operatividad a la figura del examinador de vuelo, previamente incorporada en las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC).

Según informaron desde la ANAC, se trata de profesionales calificados y designados por la Autoridad Aeronáutica, quienes, tras cumplir con los requisitos técnicos y formales establecidos, asumirán el rol delegado del Estado para la toma de exámenes de pericia y verificaciones de competencia, indispensables para la emisión de licencias y habilitaciones aeronáuticas.

La implementación de este esquema permitirá reducir las históricas demoras vinculadas a la asignación de inspectores, optimizando de manera sustancial los tiempos de gestión. La inscripción como examinador de vuelo queda abierta a cualquier piloto que cumpla con los requisitos publicados por la ANAC.

Para acceder a la habilitación, los interesados deberán realizar un curso de formación gratuito, virtual y dictado en modalidad sincrónica. Una vez completada esta instancia y verificado el cumplimiento de las condiciones, la ANAC emitirá la resolución correspondiente que los autorizará a ejercer como examinadores de vuelo.

Este nuevo sistema no altera el derecho de los solicitantes a elegir la modalidad de evaluación: quienes tramiten licencias o habilitaciones podrán rendir sus exámenes tanto ante un examinador designado como ante un inspector de la ANAC. En todos los casos, se mantiene la supervisión, control y fiscalización estatal.

Con esta decisión, la ANAC adopta estándares internacionales consolidados, delegando funciones que pueden ser desarrolladas por el sector privado y concentrando sus esfuerzos en un esquema de control ex post, donde la vigilancia y la seguridad operacional son ejes centrales.

La iniciativa también fortalece el carácter federal del sistema de licencias aeronáuticas, al acercar los procesos de evaluación a los distintos territorios.

La presencia de examinadores en diversas jurisdicciones permitirá que los aspirantes rindan sus evaluaciones en su lugar de residencia o en centros de instrucción cercanos, reduciendo costos de traslado y agilizando trámites en todo el país.

De esta manera, la incorporación de examinadores de vuelo representa un avance significativo para la comunidad aeronáutica, aportando agilidad, flexibilidad y mayor disponibilidad operativa, sin comprometer los estándares de seguridad exigidos por la normativa vigente.

“Con estas medidas, la ANAC continúa avanzando en la modernización, federalización y optimización de los procesos vinculados a la formación y certificación del personal aeronáutico, generando beneficios concretos para el sector y fortaleciendo la eficiencia del sistema aeronáutico argentino”, señalaron fuentes oficiales.