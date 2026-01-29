Bajan las expectativas de inflación para los próximos 12 meses

La expectativa de inflación promedio para los próximos 12 meses en Argentina se ubicó en 31,5% en enero, de acuerdo con un estudio privado. La cifra implica una baja de 2,5 puntos porcentuales respecto al 34% registrado en diciembre, mientras que la mediana de las respuestas se mantuvo estable en 25%.

En el corto plazo, las previsiones también mostraron un retroceso. El promedio de inflación esperada para los próximos 30 días descendió a 3,71%, frente al 4,59% relevado en diciembre. La mediana mensual permaneció en 3%.

Los datos surgen de la última Encuesta de Expectativas de Inflación elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, difundida por Agencia Noticias Argentinas. El relevamiento fue realizado por la consultora Poliarquía entre el 5 y el 15 de enero de 2026, a través de 1.000 encuestas telefónicas en distintos centros urbanos del país.

El informe destaca que la reducción de las expectativas fue generalizada en todas las regiones. El Interior mostró la caída más marcada, con un promedio que pasó de 32,6% a 29,5%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la expectativa se redujo a 33,5%, mientras que en el Gran Buenos Aires se ubicó en 35,0%.

La baja también alcanzó a todos los niveles de ingresos, aunque persiste una brecha entre ellos. Los hogares de mayores ingresos redujeron su expectativa de 32,4% a 29,2%, mientras que los de menores ingresos pasaron de 37,5% a 35,5% para los próximos 12 meses.