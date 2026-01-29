Bahía se viste de Carnaval: 18 encuentros para celebrar en toda la ciudad

Este fin de semana comienza el circuito carnavalero 2026, con el apoyo y acompañamiento del Puerto de Bahía Blanca y organizado junto a la Asociación de Murgas.

Las murgas y comparsas se presentarán en diferentes barrios cada fin de semana de febrero y mediados de marzo, para compartir su ritmo y alegría con la comunidad.

En conferencia de prensa, el director del Teatro Municipal, Gustavo Kamerbeek, junto al presidente del Consorcio del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos, e integrantes de la Asociación de Murgas brindaron detalles de esta nueva edición.

“Es una alegría anunciar los corsos de este año que ocupan casi todo el territorio de la ciudad, con espacios y murgas que están todo el año trabajando en comunidad”, destacó Kamerbeek.

“Para Ingeniero White es muy identitario el tema murgas y carnavales. Vamos a poner una fecha especial, el 16 de febrero estaremos recibiendo a las murgas para compartir un encuentro con food trucks. También en la localidad habrá distintas fechas para poder compartir en comunidad esta festividad”, agregó Mandolesi Burgos.

Por último, Micaela de la “Murga Carnaval La 74”; y Chula, de “Contala Como Quieras”, tomaron la palabra para agradecer el acompañamiento del Municipio y el Puerto e invitar a toda la comunidad a sumarse a este circuito carnavalero.

Grilla Carnaval 2026:

Murga Carnaval La 74:

Sábado 31 enero y domingo 1 febrero, 19 hs en Av. Colón y Pampa Central.

Fileteando Ilusiones:

Viernes 6, sábado 7 y domingo 8, 19 hs en Necochea 945.

Vía Libre:

Viernes 13 y sábado 14, 19 hs en Sixto Laspiur y Blandengues.

Contala como quieras:

Sábado 14 y domingo 15, 19 hs en Malvinas 2700.

Carnaval en el Puerto:

Lunes 16, 17 hs en Paseo Portuario.

Murga Machimbrera:

Sábado 21, 19 hs en Brasil 1980.

Villa Gloria:

Sábado 21, 19 hs en Haití Entre Luna y Mansilla.

Murga Machimbrera:

Domingo 22, 19 hs en Brasil 1900.

Los Corsos de Cuatreros, un siglo de alegría cerrense:

Sábado 21 y domingo 22, 20 hs en Cerri (Matheu y Saavedra).

Rebeldes de Bordeu:

Sábado 28, 19 hs en Teresa Ascencio y Pampa Central.

White – Carnavaleando Saladero:

Sábado 28, 18 hs en Reconquista 2000 – Saladero White.