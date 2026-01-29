Moria Casán fulminó a Yuyito y reavivó la polémica por Fátima Florez

Yuyito González opinó sobre Fátima Florez y aseguró que la humorista “sigue confundida” respecto a una historia del pasado. La declaración generó una inmediata respuesta de Moria Casán, fiel a su estilo de “lengua karateca”.

En su programa La Mañana con Moria, la conductora sostuvo que Florez “nunca supo la verdad” acerca del vínculo que ella habría tenido con Javier Milei, lo que —según Casán— habría derivado en un enojo injustificado por parte de la humorista.

Lo que más irritó a Moria fue que González reconociera no haber visto el programa en el que se trató el tema y que se basara únicamente en comentarios ajenos. “Me mata cuando dicen ‘me contaron que en el programa dijeron’. No lo ven, se lo tragan”, lanzó Casán, marcando distancia con ese tipo de afirmaciones.

La conductora también recordó el período en que Yuyito fue pareja del Presidente y cuestionó su actitud: “Aprovechó muchísimo ese vínculo para construir un relato totalmente autoreferencial”.

Más adelante, “La One” puso el foco en las contradicciones del discurso de González y señaló: “Pasó de decir que era algo para toda la vida, casi místico, a un ‘contacto cero’ en cuestión de meses. Si fue tan elevado y tan cósmico, me parece que algo quedó ahí, medio despechadita”.