Cortocircuito entre la UIA y el ministro de Economía: “No son declaraciones felices”

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, le respondió este jueves al ministro de Economía, Luis Caputo, después de que el funcionario cuestionara a “los tarados que hablan de la industria” (SIC) y sostuvo que “no son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar este país adelante”.

También afirmó que “defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía”.

“Al mismo tiempo creemos que Argentina necesita una industria competitiva, integrada al mundo y capaz de exportar”, dijo Rappallini en declaraciones a Radio Mitre.

Y añadió: “Venimos planteando los problemas que afectan a esa competitividad: impositivos, laborales, de infraestructura, financiamiento; la competencia desleal, que está impactando fuerte; el bajo consumo que tenemos y la caída de actividad en muchos sectores industriales”, enumeró.

“No defendemos privilegios, sino que queremos tener las mismas condiciones para competir. Este es el punto”, aclaró.

El dirigente empresario indicó que en el país siguen rigiendo impuestos a la exportación cuando en el mundo, según su consideración, esas operaciones están siendo cada vez más subsidiadas. (Diario La Nación)