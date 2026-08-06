La AFA decidió que todos los 15 de julio se celebre el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol

La Asociación del Fútbol Argentino estableció el 15 de julio como el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol.

La fecha conmemora la victoria 2-1 de la selección sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, disputada en Atlanta.

Después de ese partido, futbolistas argentinos exhibieron una bandera con la leyenda “las Malvinas son argentinas”.

El hecho provocó que la FIFA abriera un procedimiento disciplinario contra la AFA por realizar manifestaciones no deportivas. Además, generó una reacción diplomática del gobierno de Inglaterra, que lo calificó como “totalmente inapropiado”.

El presidente Javier Milei, en cambio, consideró la exhibición como “perfectamente válida”.

La bandera, que fue ingresada al estadio por hinchas, será entregada a excombatientes de la Guerra de Malvinas.