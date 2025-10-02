Demoran a un hombre por agredir a su pareja y provocar daños en su vivienda

El personal de la comisaría Séptima y del Comando de Patrullas intervino en un hecho de violencia ocurrido en las últimas horas, tras un llamado de emergencia que alertaba sobre una situación de peligro para una mujer.

Los efectivos se dirigieron rápidamente a un domicilio ubicado en calle La Arcada 41, donde procedieron a la aprehensión de Juan Manuel Toledo (37).

Según el parte policial, el acusado ingresó por la fuerza a la vivienda de su pareja, tras derribar la puerta de acceso a patadas.

Una vez adentro, comenzó a agredirla físicamente y le provocó heridas en el cuero cabelludo.

Además, en un estado de alteración, rompió el teléfono celular de la víctima al arrojarlo contra el piso y la retuvo contra su voluntad dentro del domicilio.

Gracias al rápido accionar policial, se logró la aprehensión del agresor y se asistió a la mujer.

Cabe destacar que Toledo ya contaba con antecedentes por un episodio de similares características.

Actualmente, el sujeto permanece alojado en la Seccional Séptima, imputado por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, daños reiterados, lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°15.