Oficializan las sanciones del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur difundió esta mañana las sanciones impuestas por el Tribunal de Penas.

SANCIONES

Tarjeta roja

Joaquín Reato (Bella Vista) – 1 Fecha.

Por otra parte, los siguientes jugadores alcanzaron el límite de cinco amarillas y se perderán un partido:

Santiago Villalba (Bella Vista)
Emanuel López (Pacífico C)
Alejo Zwedyck (Rosario PB)
Alan Gigena (Libertad)
Luciano Trídico (Liniers)
Axel Hiess (Bella Vista)
Martín Villafañe (Sporting)

Además,  Julián Troncoso (Pacífico C) llegó al límite de diez amarillas y se perderán dos partidos.

