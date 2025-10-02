jueves, octubre 2, 2025
[VIDEO] Un camión ardió en llamas en la ruta 3

De La Bahía Noticias

Un camión fue consumido por completo por las llamas este jueves a unos 40 kilómetros al norte de Sierra Grande, sobre la ruta nacional N°3, en Río Negro.

El incendio habría provocado la destrucción total del vehículo.

Según los primeros reportes, el siniestro se encontraba en pleno desarrollo cuando se grabó un video del hecho y, en ese momento, no había llegado personal de bomberos ni de Gendarmería al lugar.

Las llamas envolvían completamente el camión y generaban una intensa columna de humo.

Testigos del hecho destacaron que la magnitud del incendio hizo imposible controlar la situación sin asistencia profesional. (Radio 3 Cadena Patagonia)

