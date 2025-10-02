Estados Unidos difundió un nuevo apoyo a la Argentina

El secretario del Tesoro del Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que el equipo económico argentino, comandado por Luis “Toto” Caputo, viajará a Washington para avanzar con el apoyo financiero prometido por la administración de Donald Trump.

En un nuevo respaldo a la gestión de Javier Milei en medio de las turbulencias financieras, el funcionario republicano aseguró que habló con Caputo, que sigue “de cerca” el caso argentino y que transmitió a sus colegas del G7 la importancia de respaldar la estrategia de Milei.