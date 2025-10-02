jueves, octubre 2, 2025
Nacionales

Estados Unidos difundió un nuevo apoyo a la Argentina

De La Bahía Noticias

El secretario del Tesoro del Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que el equipo económico argentino, comandado por Luis “Toto” Caputo, viajará a Washington para avanzar con el apoyo financiero prometido por la administración de Donald Trump.

En un nuevo respaldo a la gestión de Javier Milei en medio de las turbulencias financieras, el funcionario republicano aseguró que habló con Caputo, que sigue “de cerca” el caso argentino y que transmitió a sus colegas del G7 la importancia de respaldar la estrategia de Milei.

Comentarios

You May Also Like

Tras una pelea dentro de un colegio en La Pampa, una alumna está internada

De La Bahía Noticias

El Juez Rafecas deberá investigar la denuncia de Nisman contra Cristina

De La Bahía Noticias

Caso Maldonado: denuncian irregularidades en los libros de la Gendarmería

De La Bahía Noticias