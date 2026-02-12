Demoran a una mujer por desobediencia y resistencia a la autoridad

Una mujer fue aprehendida durante la madrugada de este jueves en el marco de un hecho caratulado como desobediencia y resistencia a la autoridad, según informó el Comando de Patrullas de Bahía Blanca.

El procedimiento se realizó alrededor de las 4 cuando un móvil intervino en un domicilio ubicado en calle Bravard 2130.

En el lugar, el personal policial procedió a la aprehensión de Cintia Antonella Kees (34), quien en reiteradas oportunidades fue a la vivienda de su expareja, José Luis Díaz (58), y ocasionó disturbios.

La mujer fue hallada en el patio del inmueble molestando e hizo caso omiso a las órdenes impartidas por el personal policial, tornándose hostil, por lo que fue aprehendida.