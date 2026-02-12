jueves, febrero 12, 2026
Policiales

Demoran a una mujer por desobediencia y resistencia a la autoridad

De La Bahía Noticias

Una mujer fue aprehendida durante la madrugada de este jueves en el marco de un hecho caratulado como desobediencia y resistencia a la autoridad, según informó el Comando de Patrullas de Bahía Blanca.

El procedimiento se realizó alrededor de las 4 cuando un móvil intervino en un domicilio ubicado en calle Bravard 2130.

En el lugar, el personal policial procedió a la aprehensión de Cintia Antonella Kees (34), quien en reiteradas oportunidades fue a la vivienda de su expareja, José Luis Díaz (58), y ocasionó disturbios.

La mujer fue hallada en el patio del inmueble molestando e hizo caso omiso a las órdenes impartidas por el personal policial, tornándose hostil, por lo que fue aprehendida.

Comentarios

You May Also Like

Condenan a un hombre por vender droga en Tornquist y la zona

De La Bahía Noticias

Un choque frontal provocó dos muertos en la ruta 56

De La Bahía Noticias

Tres hombres murieron al despistarse un auto en una ruta entrerriana

De La Bahía Noticias