jueves, febrero 12, 2026
Policiales

Aprehenden a dos menores que fueron sorprendidos en los techos de una escuela bahiense

De La Bahía Noticias

Dos menores de 16 y 17 años fueron aprehendidos esta madrugada luego de ser sorprendidos en los techos de la Escuela Primaria N° 72.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas de Bahía Blanca, a raíz de un llamado al 911.

Según se informó, los adolescentes se encontraban junto a otros seis masculinos que se dieron a la fuga.

Las aprehensiones se concretaron en las intersecciones de las calles Huaura y Baigorria y Huaura y Haití.

Al momento de la intervención, no se constataron daños visibles en el establecimiento educativo.

