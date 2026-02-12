jueves, febrero 12, 2026
Dengue: realizan una jornada de prevención en el barrio Noroeste

De La Bahía Noticias

El Municipio realizará tareas de prevención e información sobre el dengue en el barrio Noroeste, a través una jornada de limpieza y eliminación de criaderos.

Además, habrá una batea para descartar elementos en desuso, potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, en la intersección de Jujuy y Chancay.

Asimismo, hasta las 11.30 se recorrerá el cuadrante delimitado por las calles Pampa Centra, Mendoza, Catamarca y Bravard.

En ese sector y casa por casa, personal identificado del Programa comunal de Dengue charlará con los vecinos acerca de pautas preventivas y se hará entrega de repelente a cada familia visitada.

