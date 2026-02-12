jueves, febrero 12, 2026
Una confrontación terminó con cuatros hombres demorados

Cuatro hombres fueron demorados por la Policía tras un llamado por una confrontación.

El procedimiento se llevó a cabo en calle Estados Unidos 1449, donde fueron aprehendidos Leandro Lihuel Colmegna (34) y Julio Ernesto Carrillo (44).

Asimismo, en la intersección de Estados Unidos y Tierra del Fuego, se procedió a la aprehensión de Rubén Andrés Eppstein (20) y Darío Ezequiel Eppstein (36).

Según se informó, todos fueron aprehendidos por desobediencia y resistencia a la autoridad.

