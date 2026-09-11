Demoraron a un joven por ingresar a una casa sin autorización y provocar daños

La Policía demoró a Tomás Cheuquel por violación de domicilio, daño e infracción a la ley 12.569.

El procedimiento se registró alrededor de las dos de la mañana a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre un hombre que habría ingresado sin autorización a una vivienda ubicada en Cramer al 200.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de Cheuquel en el interior del inmueble, mientras que la moradora, una mujer de 25 años, manifestó que no había autorizado su ingreso a la propiedad.

Asimismo, durante la intervención policial se constataron daños en la puerta de una de las habitaciones de la vivienda, compatibles con lo denunciado.

Ante los elementos reunidos, personal del Comando de Patrullas procedió a la aprehensión del imputado y su posterior traslado a la comisaría Cuarta.