“Seguimos avanzando con obras concretas”, dijo el intendente al recorrer trabajos en Villa Mitre
El intendente Federico Susbielles informó que se están reconstruyendo las calles de la ciudad y remarcó que “ya se repararon 74 intersecciones y se trabaja en otras 18, con nuevas losas de hormigón”.
De este modo, el jefe comunal supervisó los trabajos en las calles 14 de Julio y Sócrates y indicó que se está llegando poco a poco a todos los sectores más afectados.
“Seguimos avanzando con obras concretas para mejorar las calles y la circulación”, señaló.
♂️ ¡Estamos reconstruyendo las calles de Bahía!
Ya reparamos 74 intersecciones y estamos trabajando en otras 18, con nuevas losas de hormigón.
En Villa Mitre, supervisamos los trabajos en 14 de Julio y Sócrates, llegando poco a poco a todos los sectores más afectados.… pic.twitter.com/ySP6HE6755
— Federico Susbielles (@fsusbielles) September 10, 2026