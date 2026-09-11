“Seguimos avanzando con obras concretas”, dijo el intendente al recorrer trabajos en Villa Mitre

El intendente Federico Susbielles informó que se están reconstruyendo las calles de la ciudad y remarcó que “ya se repararon 74 intersecciones y se trabaja en otras 18, con nuevas losas de hormigón”.

De este modo, el jefe comunal supervisó los trabajos en las calles 14 de Julio y Sócrates y indicó que se está llegando poco a poco a todos los sectores más afectados.

“Seguimos avanzando con obras concretas para mejorar las calles y la circulación”, señaló.