viernes, septiembre 11, 2026
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“Seguimos avanzando con obras concretas”, dijo el intendente al recorrer trabajos en Villa Mitre

De La Bahía Noticias

El intendente Federico Susbielles informó que se están reconstruyendo las calles de la ciudad y remarcó que “ya se repararon 74 intersecciones y se trabaja en otras 18, con nuevas losas de hormigón”.

De este modo, el jefe comunal supervisó los trabajos en las calles 14 de Julio y Sócrates y indicó que se está llegando poco a poco a todos los sectores más afectados.

“Seguimos avanzando con obras concretas para mejorar las calles y la circulación”, señaló.

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