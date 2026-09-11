Los docentes se suman al reclamo de paritarias

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia para pedir la reapertura “urgente” de la paritaria.

El planteo fue dirigido al ministro Walter Correa y lleva las firmas de los sindicatos UDOCBA, AMET, FEB, SADOP Y SUTEBA.

De esta forma, las distintas organizaciones que nuclean a los maestros se sumaron al planteo que la semana pasada realizaron gremios estatales.

Los docentes recordaron que el acuerdo alcanzado en julio incluyó una cláusula para retomar la negociación durante septiembre. Por esa causa, reclamaron que la Provincia cumpla el acuerdo y retome las negociaciones.

“El objetivo central es revisar los salarios y evitar que sigan perdiendo poder adquisitivo”, indicaron desde el Frente de Unidad Docente.

Frente a los planteos sindicales, por ahora el Gobierno provincial no dio señales en torno de convocar para esta semana a la mesa paritaria.

La demora inquieta a los sindicatos porque comienza a tomar cuerpo la presunción de que la administración de Axel Kicillof podría “saltear” el mes de septiembre y recién ofrecer alguna suba para cobrar con los salarios de octubre.

Hay quienes especulan incluso con que podría aparecer una oferta trimestral para intentar cerrar la paritaria de este año.

En la última paritaria, la Provincia acordó con los gremios una suba acumulada del 7%, con un 5% para los haberes de julio y otro 2% en los de agosto.

Los sindicatos reclaman la reapertura de las negociaciones en busca de que los salarios no queden debajo de la inflación.

En ese contexto, la Provincia no ofreció aumento en junio con la premisa de garantizar el pago del aguinaldo. (Diario El Día)