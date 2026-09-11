Dos aprehendidos y un menor demorado tras una confrontación vecinal

La Policía intervino anoche en una confrontación vecinal que se registró en Laudelino Cruz al 2000, procedimiento que culminó con dos mayores aprehendidos y un adolescente de 15 años demorado, en el marco de actuaciones por resistencia a la autoridad, lesiones, amenazas calificadas y daño.

El procedimiento se inició alrededor de las 22:30 a raíz de un requerimiento que motivó el desplazamiento de varios móviles policiales hacia el sector.

De acuerdo con las actuaciones, un adolescente de 15 años habría amenazado con un arma de fuego a otro menor de 14 años y posteriormente provocado la rotura de los cristales traseros de un utilitario Ford Courier.

Asimismo, durante el conflicto un hombre de 35 años resultó lesionado en una de sus manos tras ser agredido con un tirante de madera.

En el marco de la intervención y ante la presunta presencia de municiones en el sector delantero de una vivienda ubicada en Laudelino Cruz al 2000, personal policial intercepto a un menor de edad en el patio de la propiedad.

Durante el procedimiento, Julio Herman Chamorro Sepúlveda (25) y Emanuel Alejandro Chamorro Sepúlveda (23) se abalanzaron sobre los efectivos con el propósito de entorpecer el accionar policial, motivo por el cual se procedió a la aprehensión de ambos.

En el lugar fueron secuestrados un tramo de madera y un cascote, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones.

Los mayores fueron trasladados a la comisaría Primera, mientras que respecto del adolescente se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.