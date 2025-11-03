Desde hoy refuerzan la fumigación en Bahía Blanca

El municipio de Bahía Blanca inicia esta semana un doble turno de fumigación para controlar la población de mosquitos en la ciudad.

Hoy se fumiga en El Maitén, La Cañada, Las Calandrias, Los Muñecos, Parque Norte, Carrindanga, Don Enésimo, San Blas, Vista al Mar, Villa Parodi, Villa Ressia, Enrique Julio, Villa Delfina, Villa Hipódromo, La Merced, Las Cañitas I, II y III, Nueva Aldea, General Daniel Cerri, Villa Belgrano, Paihuen, Don Carlos, Las Lomitas, Barrio Las Magnolias, La Barranca, Los Olivos, Parque Napostá, La Carrindanga, Sarmiento, Paseo Las Esculturas.

“Esta semana comienza el doble turno de fumigación contra los mosquitos en Bahía Blanca”, confirmó el subsecretario municipal de Ambiente, Flavio Fuente, a DE LA BAHÍA.