Realizarán una charla abierta y gratuita sobre cáncer de próstata

El sábado 8 de noviembre, a las 10 de la mañana, se realizará una charla abierta sobre cáncer de próstata en la Biblioteca Rivadavia, ubicada en Colón 31, subsuelo.

La actividad, libre y gratuita, estará a cargo del doctor Brian Yeguerman y forma parte de la campaña de salud masculina organizada por la Asociación Mutual del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca.

Se hablará sobre factores de riesgo, síntomas, métodos de diagnóstico y la importancia del control urológico.

Por consultas, los interesados pueden comunicarse al 291 535 5464.