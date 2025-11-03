Juzgan a un hombre por abusar de la hija de su pareja en Bahía Blanca

Hasta el miércoles 5 de noviembre se desarrolla el juicio por jurados para analizar la conducta de un hombre acusado de abusar de la hija de su pareja en Bahía Blanca.

Según la causa investigada por la fiscalía N.º 14 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022 cuando el hombre tocó a la menor, quien tenía entre 12 y 13 años de edad, en sus partes íntimas de manera reiterada y en contra de su voluntad.

Además, está acusado de haberla accedido de manera carnal cuando tenía 13 años, en el interior del domicilio que la familia compartía.

El debate estará a cargo de la jueza Claudia Fortunatti, integrante del Tribunal en lo Criminal N.º 2 y se desarrollará en el quinto piso del Palacio de Tribunales.