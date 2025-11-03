El HCD presentó su agenda para prevenir el grooming y promover un uso responsable de las redes

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, a través de su Observatorio de Uso Responsable de Redes Sociales, presentó la agenda del Mes de la Prevención del Grooming, que se desarrollará durante todo noviembre en instituciones educativas, clubes y espacios públicos de la ciudad.

La propuesta incluye acciones del Parlamento Juvenil de Convivencia Digital, capacitaciones para scouts y entidades deportivas, y campañas de sensibilización sobre riesgos digitales como el grooming y el bullying.

El Concejo destacó que proteger a las infancias y adolescencias en internet es una responsabilidad del Estado e invitó a la comunidad a participar de las actividades.