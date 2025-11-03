lunes, noviembre 3, 2025
DestacadasLocales

Según el CREEBBA, la inflación de octubre en Bahía Blanca fue de 2,2%

De La Bahía Noticias

En octubre el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (IPC-CREEBBA) mostró una variación del 2,2% en la ciudad, es decir 0,1% por encima de lo registrado el mes anterior.

Con este resultado, la inflación acumulada se ubicó en 23,6%, en tanto que la variación interanual volvió a ceder y se ubicó en 30,3%.

Durante el mes de octubre, el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Transporte y comunicaciones, el cual registró un crecimiento del 3,5% como consecuencia de variaciones en automóviles (5,6%), combustibles y lubricantes (4,7%) y seguros, estacionamiento y otros servicios (4,4%) por citar los de mayor importancia.

En segundo orden, Educación evidenció un crecimiento del 2,9% explicado principalmente por alzas en educación formal (3,2%), otros servicios educativos (2,7%) y útiles escolares (1,4%).

Bienes y servicios varios se posicionó en tercer lugar con una variación del 2,4%, traccionado por incrementos en servicios de peluquería y para el cuidado personal (2,8%), artículos de tocador (2,6%) y artículos de tocador descartables (2,5%).

Por último, Salud exhibió una variación del 2,2%. Se destacan los subgrupos de servicios médicos y odontológicos (4,8%), servicios prepagos y auxiliares (2,1%), elementos para primeros auxilios (1,4%) y medicamentos (1,2%).

Durante octubre y por segundo mes consecutivo, los bienes y servicios de la categoría Núcleo se ubicaron por encima del resto, registrando un aumento del 2,4% en relación al mes anterior.

Esta variación se explica principalmente por alzas en cacao y sus derivados (15%), jugos y refrescos (13,9%), conservas y preparados de pescados (7,5%), empanadas y pizzas (7,2%), pan envasado (6,8%), masas precocidas y tapas (6,5%), carne vacuna fresca (6,0%), artículos descartables (5,8%), productos de pastelería (5,7%), automóviles (5,6%), facturas (5,2%), materiales y mano de obra (5,1%), servicio doméstico y otros (4,8%), combustibles y lubricantes (4,7%) entre otros.

En segundo lugar, se ubicó la categoría Estacionales cuya tasa de crecimiento ascendió a 2,2%, impulsada por frutas frescas (16,9%), calzado para hombres (3,5%), calzado para mujer (2,2%), ropa exterior para mujer (2,0%), entre otros.

Por último, la categoría Regulados exhibió un alza del 0,9%. En esta categoría las variaciones más importantes se dieron en educación formal (3,2%) y cigarrillos y tabaco (1,9%).

Respecto a los precios de la canasta de veinte variedades básicas de alimentos en la ciudad (cuadro 5), los productos que más subieron fueron naranja (32,6%), manzana (10,8%), papa (8,7%), carne vacuna y café (5,3% y 5,2%) respectivamente.

Por otra parte, las principales bajas se presentaron en agua mineral (-12,0%), tomate (-7,9%) y yerba (-5,2%).

Comentarios

You May Also Like

Se incendió un utilitario que estaba en un descampado

De La Bahía Noticias

Se desaceleró la inflación durante septiembre en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

Controles: 19 potenciales conductores peligrosos, fuera de las calles de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias