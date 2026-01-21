Despidieron a la moza danesa que tuvo un affaire con Luciano Castro en Madrid
El vínculo entre Luciano Castro y la joven danesa Sarah Borrell continúa generando consecuencias inesperadas. En las últimas horas trascendió que Borrell fue desvinculada de su empleo en Madrid, luego de que se difundieran detalles del affaire con el actor argentino.
La información fue confirmada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien citó datos aportados desde Europa por el periodista español Roberto Antolín. Según se indicó, Borrell se desempeñaba como camarera en el bar Brunch and Cake, el mismo sitio donde habría conocido a Castro.
“Sarah fue despedida tras el escándalo que involucró al actor y a Griselda Siciliani, y después de la aparición de los audios. Esa es la información que manejo. El bar donde trabajaba decidió prescindir de ella”, relató Etchegoyen.
Por su parte, Antolín se acercó al establecimiento para verificar la noticia y transmitió en vivo: “Estoy en el lugar donde Luciano Castro conoció a Sarah, esta mujer danesa que vive en Madrid. Vamos a entrar para observar cómo es y tratar de obtener más datos”. Incluso mostró la mesa donde, según él, se produjo el primer encuentro entre ambos. “Aquí se sentó nuestro amigo, el tiburón Luciano Castro”, ironizó.
La decisión del bar de despedirla se produjo tras la difusión de los audios y las revelaciones sobre su relación con Castro, lo que impactó directamente en su vida personal y laboral.
En paralelo, la situación sentimental entre Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue siendo confusa. “Parece que ya no están juntos, porque él aseguró haber perdido al gran amor de su vida, mientras que ella sostiene que no hubo separación. Todo es bastante extraño”, agregó Etchegoyen.