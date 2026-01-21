Racing negocia la salida de Balboa a Rusia y evalúa a su reemplazo

El ciclo de Adrián “Rocky” Balboa en Racing parece llegar a su fin. El club ruso Pari Nizhniy Novgorod presentó una nueva propuesta por el delantero uruguayo y en Avellaneda consideran viable cerrar la transferencia en los próximos días.

La primera oferta había sido de un millón de dólares más bonos por objetivos, pero la dirigencia de la “Academia” reclamó que la cifra fuera íntegra.

La respuesta no tardó: el equipo ruso ofreció un millón limpio, aunque en cuatro cuotas, modalidad que Racing aceptaría. De todos modos, la operación se concretaría recién después del 27 de enero, lo que permitiría extender el plazo de incorporaciones hasta fines de marzo.

Balboa, que lleva 7 goles en 40 partidos desde su llegada a comienzos de 2025, no sería tenido en cuenta para el debut frente a Gimnasia en el Torneo Apertura. De concretarse la salida, cumpliría con su deseo de continuar su carrera fuera del fútbol argentino. Aunque Gustavo Costas lo había pensado como alternativa de Adrián Martínez, el atacante nunca logró consolidarse como el “9” titular que esperaba el entrenador.

La partida del uruguayo liberaría un cupo de extranjero y abriría la posibilidad de sumar un nuevo centrodelantero. En ese escenario, el principal apuntado es el chileno Damián Pizarro, de 20 años y casi 1,90 metros, cuyo pase pertenece a Udinese. El joven atacante viene de finalizar antes de tiempo su préstamo en Le Havre, donde apenas disputó dos encuentros y acumuló 26 minutos en la Ligue 1.