Destruyen estupefacientes secuestrados por el Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca

Se realizó hoy una nueva destrucción de estupefacientes secuestrados en el Departamento Judicial de Bahía Blanca.

“Se trata de 480 kilogramos de estupefacientes que fue incinerado en el crematorio del cementerio municipal”, dijo el secretario general de la Fiscalía General, Santiago Garrido.

Estos estupefacientes son producto de los allanamientos y secuestros que realizó la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19 en el marco de 1.757 investigaciones penales que se han iniciado en los últimos años y que han sido autorizados para su destrucción por los organismos judiciales correspondientes.

En esta oportunidad de destruyó cocaína, marihuana, semillas, pastillas de LSD, éxtasis y tusi o cocaína rosa.

Garrido señaló que “en la actualidad se ha triplicado la cantidad de secuestro de cocaína en los procedimientos, duplicando la cantidad de causas elevadas a juicio y el aumento de manera significativa la cantidad de aprehensiones y detenciones por delitos vinculados a los estupefacientes”.

Un importante equipo trabajó durante todo el año para llevar a cabo el operativo. “Los trabajadores tuvieron a su cargo la tarea de corroborar que el secuestro se encuentre en situación de ser destruido. A ello se le suma la colaboración del municipio de Bahía Blanca, que aportó el camión para transportar todos los elementos y del personal de cementerio que llevó a cabo la quema del material”, se explicó.

