Cómo fue la primavera 2025 en la Argentina, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional publicó las estadísticas de la primavera 2025 en la Argentina.

Se explicitó que las temperaturas fueron normales durante todo el período y que fue la sexta primavera más cálida desde 1961.

En tanto, las localidades de Esquel y El Bolsón registraron la primavera más cálida de los últimos 65 años.

La temperatura más alta se midió en Rivadavia con 44,4º el 30 de noviembre pasado, mientras que la más baja se registró en Maquinchao (-12,6º, el 5 de septiembre).

Para la provincia de Buenos Aires fue la primavera más lluviosa desde 2014.

El norte del litoral fue la región con los acumulados de precipitaciones más altos, mientras que el norte de Cuyo tuvo precipitaciones muy bajas.

Ituzaingó (Corrientes) registró 806 milímetros en los tres meses de primavera.

MÁS INFORMACIÓN: El municipio de Monte Hermoso cambia el horario de atención

El vacunatorio de calle Caronti cambia el horario de atención

El Hiper de Aguado vuelve a funcionar con normalidad