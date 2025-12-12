Una niña murió en un siniestro vial en la ruta 35, cerca de Bahía Blanca

La hija del extitular del área de Vialidad Nacional de La Pampa, Martín Izaguirre, murió a raíz de un violento choque ocurrido entre un camión y una camioneta SUV en la ruta 35, cerca de Bahía Blanca.

Según informó la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, al diario La Arena, el trágico siniestro ocurrió en el kilómetro 82.

Fuentes policiales ampliaron que Izaguirre iba a bordo de una Peugeot 4008, patente NTH 311, acompañado de una mujer, identificada como Daiana Fhur y la única hija del conductor, Maite, de solo 8 años.

Por causas que son motivo de investigación, en una recta con buenas condiciones de visibilidad la camioneta impactó en su lateral derecho contra un camión Mercedes Benz, ocupado por Carlos Palacios (30), que iba por la misma ruta, pero en sentido contrario.

Lo particular del accidente radica en que ambos vehículos sufrieron daños en el costado derecho, por lo que no se descarta la participación de un tercer vehículo involucrado.

A raíz del impacto, Maite sufrió traumatismo de cráneo y Daiana nueve costillas quebradas, mientras que su padre sufrió heridas leves. El camionero, en tanto, resultó ileso.

Maite y Daiana fueron trasladadas de urgencia al Hospital Penna de Bahía Blanca. Finalmente, la menor murió en el centro asistencial.

