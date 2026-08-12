Detallaron el avance de las obras hidráulicas que se ejecutan en Bahía Blanca

La Comisión de Seguimiento de Obras Hidráulicas mantuvo un nuevo encuentro para evaluar el avance del plan de 13 obras destinadas a mejorar el sistema de desagües pluviales de Bahía Blanca.

Durante la reunión se informó que la obra de calle Agustín Álvarez fue finalizada. Además de completarse dentro de los plazos previstos, registró un ahorro del 8,5% respecto del presupuesto original, recursos que serán destinados al financiamiento de otros proyectos del plan.

En tanto, la intervención en calle José Hernández alcanza un 79% de avance y mantiene un ritmo superior al previsto, con finalización estimada para fines de este año.

La obra en General Daniel Cerri presenta un 27% de ejecución, siendo la de menor avance debido a la incorporación de trabajos complementarios.

Por otra parte, se confirmó que la obra en Villa Mitre comenzará el 20 de agosto y tendrá un plazo de ejecución de cinco meses. Las principales afectaciones al tránsito se concentrarán sobre calle Caseros, entre Washington y Garibaldi, mientras que el resto de las tareas se desarrollará sobre veredas y esquinas. Los vecinos del sector ya fueron notificados.

Respecto del proyecto de Láinez y Monseñor D’Andrea, se informó que ya fue licitado y que la apertura de sobres se realizará el 28 de agosto. La obra contempla la construcción de un ducto principal sobre calle Láinez para mejorar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos hacia calle Rincón. Su plazo de ejecución será de un año y se prevé que comience antes de fin de año.

Finalmente, el proyecto de calle Molina Campos quedó en condiciones de ser llamado a licitación antes de fin de año, luego de completarse los cálculos técnicos y las modificaciones aprobadas por la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires.