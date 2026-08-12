El desempleo en Uruguay durante el primer semestre de 2026 fue del 7,4 %

La tasa de desempleo en Uruguay durante el primer semestre del año 2026 se ubicó en 7,4 % y de esa forma bajó un 0,4 % respecto al mismo período de 2025, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El documento, presentado este miércoles, detalla también que la tasa de actividad se situó en un 64,3 %, al tiempo que la tasa de empleo fue del 59,6 %.

En los primeros seis meses de 2025, el desempleo había sido del 7,8 %, la actividad del 64,5 % y el empleo del 59,4 %, al tiempo que en el último semestre de ese año fueron del 7,1 %, 64,5 % y 59,9 %, respectivamente.

Al hacer un análisis del nuevo informe por sexo, el desempleo fue más alto en mujeres (8,8 %) que en hombres (6,2 %), contrario a lo que ocurrió con el índice de empleo (52,5 % a 67,2 %).

En materia de edades, el índice de desempleo más alto se encuentra entre las personas de 14 a 24 años (24,3 %), mientras que el más bajo está en quienes tienen más de 65 años (2,3 %).

En los restantes rangos, el desempleo en el primer semestre del año fue de 9,8 % en las personas de 25 a 29 años, de 6,8 % en las de 30 a 34 años, de 4,2 % en las de 35 a 44 años, de 4,1 % en la de 45 a 54 años y de 3,6 % en la de 55 a 64 años.

El índice de empleo fue de 32,5 % en las personas de 14 a 24 años, de 80 % en las de 25 a 29 años, de 85,6 % en las de 30 a 34 años, de 88,3 % en las de 35 a 44 años, 85,6 % en las de 54 a 54 años, de 64,7 % en las de 55 a 64 años y de 14,2 % en las de más de 65 años.

Por otro lado, las personas con un índice de empleo más alto (79 %) y uno de desempleo más bajo (2,6 %) fueron las que tienen estudios terciarios completos o posgrados. (EFE)