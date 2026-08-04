Detienen a tres hombres por un intento de robo

Tres hombres fueron aprehendidos tras un intento de robo con un arma de fuego en una obra ubicada en la intersección de Pacífico y Maldonado, informó el Comando de Patrullas de Bahía Blanca.

Según la investigación, Walter Damián Saco (34) y Walter Andrés Demesio (44) amenazaron de muerte al encargado de la obra mientras exhibían un revólver e intentaban sustraer una amoladora de mano, pero la víctima logró impedir el robo y alertó a la Policía.

A partir del operativo, los sospechosos fueron interceptados en Maldonado al 2200, cuando intentaban retirarse a bordo de un Chevrolet Onix.

Al verificar el vehículo, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro activo emitido por una dependencia policial de Mar del Plata.

Durante el procedimiento, la Policía encontró entre las pertenencias de Saco un envoltorio con una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína, por lo que también se iniciaron actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737.

En tanto, Alan Demesio (35) fue aprehendido por el delito de desobediencia, luego de intentar entorpecer el procedimiento policial.

Los tres detenidos fueron trasladados a la Comisaría Quinta y quedaron a disposición de la UFIJ N° 15 y de la UFIJ Especializada ODEPA del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, desobediencia, infracción a la Ley 23.737 y encubrimiento.